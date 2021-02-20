Анфиса Чехова показала последствия неудачной операции на лице

Москва, 20 Февраля. Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова во время общения с подписчиками в Instagram согласилась на флэшмоб и ответила на просьбы фолловеров поделиться разными фото и видео из жизни. Большинство кадров ничем особенным не отличались, но вот одним роликом ведущая буквально шокировала публику.

На видео Чехова в медицинской шапочке на голове очевидно находится в клинике, в глаза сразу бросаются распухшие до огромных размеров губы.

«Привет, я всю ночь не спала, работала в поте губ», — подписала архивный материал телеведущая.

Позднее Анфиса объяснила, что ее изменения во внешности вызваны косметической процедурой. Теледива сделала татуаж губ без анестезии.

Чехова отметила, что ранее не хотела выставлять данное видео в соцсетях. Но сейчас пошла на этот ответственный для нее шаг из-за того, что таким образом просто хочет привлечь побольше внимания к своей персоне.

«Показываю впервые. Ночной эксклюзивчик, так сказать. И только пусть попробуют мои охваты не подняться», — сыронизировала телеведущая.

Анфиса Чехова заявила, что никаких операций кроме обычных косметических процедур на лице не делала. В доказательство она даже опубликовала серию своих архивных фотографий, где видно, как менялась звезда на протяжении последних 10-15 лет. Как отметила знаменитость, единственное, что менялось в ее внешности, это приходивший и уходивший вес.