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Анфиса Чехова показала последствия неудачной операции на лице

«Работала в поте губ»: Анфиса Чехова показала раздутые уста

Москва, 20 Февраля. Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова во время общения с подписчиками в Instagram согласилась на флэшмоб и ответила на просьбы фолловеров поделиться разными фото и видео из жизни. Большинство кадров ничем особенным не отличались, но вот одним роликом ведущая буквально шокировала публику.

На видео Чехова в медицинской шапочке на голове очевидно находится в клинике, в глаза сразу бросаются распухшие до огромных размеров губы.

«Привет, я всю ночь не спала, работала в поте губ», — подписала архивный материал телеведущая.

Анфиса Чехова показала последствия неудачной операции на лице

Позднее Анфиса объяснила, что ее изменения во внешности вызваны косметической процедурой. Теледива сделала татуаж губ без анестезии.

Чехова отметила, что ранее не хотела выставлять данное видео в соцсетях. Но сейчас пошла на этот ответственный для нее шаг из-за того, что таким образом просто хочет привлечь побольше внимания к своей персоне.

«Показываю впервые. Ночной эксклюзивчик, так сказать. И только пусть попробуют мои охваты не подняться», — сыронизировала телеведущая.

Анфиса Чехова заявила, что никаких операций кроме обычных косметических процедур на лице не делала. В доказательство она даже опубликовала серию своих архивных фотографий, где видно, как менялась звезда на протяжении последних 10-15 лет. Как отметила знаменитость, единственное, что менялось в ее внешности, это приходивший и уходивший вес.

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