Володин рассказал, как РФ минимизировала риски от пандемии

Москва, 20 февраля. Падение российской экономики из-за пандемии COVID-19 оказалось меньше прогнозируемого благодаря решениям президента и правительства РФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

«Вызовы, с которыми мы столкнулись, еще раз показали, что наша страна эффективно развивается, мы можем многое: спасаем жизни людей, помогаем друг другу. Сделали все от нас зависящее, чтобы экономика, столкнувшись с такими проблемами, не снижала сильно темпы», — сказал он в эфире «Дума ТВ».

По словам политика, важно верить в себя и понимать, что наша страна находится в конкурентном поле. Российская Федерация становится сильнее, а потому вызовы становятся более мощными, добавил он.

«Прогнозы в прошлом году были очень неутешительные, особенно на пике пандемии, — заметил Вячеслав Володин. — Находясь в состоянии фактической блокады, противодействия пандемии, мы боролись за свою экономику».

Он напомнил о прогнозах экспертов, согласно которым падение экономики должно было быть выше 5%. По мнению политика, предположения не подтвердились, а снижение экономики составило не многим более 3%.

«Сейчас видим, что страна за счет тех эффективных мер, которые принимал президент, над которыми работало правительство, минимизировала эти риски», — отметил парламентарий.

Так, демонстрировали рост сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Кроме того, удалось восстановить падение в сфере жилищного строительства, добавил Вячеслав Володин.

При этом он подчеркнул, что коронавирус больше всего повлиял на сферу услуг и туризм. Спикер Госдумы обратил внимание, что с этими вызовами стране еще предстоит бороться.