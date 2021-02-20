Быть хорошим папой не стыдно: психолог рассказала, как изменился институт отцовства

В каждой семье с 23 Февраля поздравляют мужей, отцов и дедов — они ежедневно защищают семью от невзгод и напастей. Долгое время институт отцовства в нашем обществе переживал кризис — слом образа традиционной семьи при советской власти и требования нового времени привели к тому, что мужчина потерял прежнюю роль в семье. Однако сейчас ситуация улучшается. Психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, как изменилась роль отца в российском обществе и почему его забота необходима детям.

В ХХ веке институт отцовства сильно деформировался. В советское время функция отца-кормильца стала неактуальной, поскольку эти обязанности были разделены между супругами. При этом новых функций, в том числе и воспитания детей, не выдвигалось.

Сейчас же институт отцовства стал восстанавливаться, причем довольно быстрыми темпами. Психолог Наталья Наумова обратила внимание, что ситуация улучшается с каждым годом.

«Все больше мужчин увлечены отцовством. Они не только зарабатывают деньги, чтобы обеспечить семью, но теперь стали задумываться и о воспитательном моменте – стараются проводить с детьми больше времени. Мы видим, что больше пап уходят в декрет, уже не постыдно для мужчины гулять с коляской», — отметила специалист.

Наумова подчеркнула, что отец играет важную роль в воспитании ребенка — будь то девочка или мальчик.

«Мужчины становятся более осознанными отцами, пытаются разобраться в детской психологии, чтобы помочь, например, сыну вырасти самостоятельным мужчиной. Особенно это важно для формирования личности сына. Да и для дочери тоже: огромное значение для девочки играет самооценка – то, как на нее мужчина будет смотреть, какого она мужа будет выбирать. В этом большую роль играет отец. Для мальчика очень важно взять паттерн поведения, мужскую модель восприятия мира, перенять способность противостоять невзгодам, быть сильным, мужественным. Поэтому роль папы —огромная. Радует, что мужчины это осознают», — заключила психолог.

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