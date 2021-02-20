Мордовский пенсионер лишился 66 тысяч рублей при продаже старого дивана

Саранск, 20 февраля. На уловки мошенников попался очередной житель Мордовии. Пенсионер лишился сбережений, продавая диван на известном сайте объявлений.

65-летний житель Мордовии выставил на продажу в Сети свой старый диван. Стоимость мебели он оценил в одну тысячу рублей. По цене и виду товар устроил молодого мужчину, который якобы проживал в отдаленном от Саранска районе.

Чтобы перевести деньги, «покупатель» попросил пенсионера сообщить данные карты и код, который пришел на телефон в SMS-сообщении. Так доверчивый продавец лишился всех сбережений, которые оставались на карте. Мошенник выманил у жителя Саранска 66 тысяч рублей.

«Следователями УМВД России по г. о. Саранск по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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