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Мордовский пенсионер лишился 66 тысяч рублей при продаже старого дивана

Мордовский пенсионер лишился 66 тысяч рублей при продаже старого дивана

Саранск, 20 февраля. На уловки мошенников попался очередной житель Мордовии. Пенсионер лишился сбережений, продавая диван на известном сайте объявлений.

65-летний житель Мордовии выставил на продажу в Сети свой старый диван. Стоимость мебели он оценил в одну тысячу рублей. По цене и виду товар устроил молодого мужчину, который якобы проживал в отдаленном от Саранска районе.

Чтобы перевести деньги, «покупатель» попросил пенсионера сообщить данные карты и код, который пришел на телефон в SMS-сообщении. Так доверчивый продавец лишился всех сбережений, которые оставались на карте. Мошенник выманил у жителя Саранска 66 тысяч рублей.

«Следователями УМВД России по г. о. Саранск по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее ФАН писал о других способах мошенничества. Психолог объяснил, почему пенсионеры чаще становятся жертвами аферистов.

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