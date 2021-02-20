Изнасиловавший школьницу установщик окон успел до поимки задушить чулками пенсионерку

Ижевск, 20 февраля. Убийца и насильник из Ижевска осужден к 15 годам лишения свободы. Как стало известно ФАН, мужчина ограбил и убил пенсионерку, а потом изнасиловал школьницу, которой не было 14 лет.

В мае 2020 года 26-летний установщик окон после своего увольнения наведался в гости к клиентке-пенсионерке и попросил у нее денег взаймы. В ответ та стала ругать непутевого мужчину за то, что он не может заработать себе денег на выпивку. В ответ рабочий напал на потерпевшую.

Пенсионерка оказала сопротивление убийце, но силы были неравны. Заемщик повалил ее на пол и задушил женскими чулками. Затем он забрал у убитой 1400 рублей и банковскую карту, на которой находилось 26 рублей 42 копейки.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью», — рассказала ФАН исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Зульфия Фархутдинова.

Сыщики через некоторое время задержали подозреваемого. Позже выяснилось, что мужчина причастен еще к одному тяжкому преступлению.

«Сначала оперативники пошли по ложному следу, — сообщил ФАН источник в правоохранительных структурах. — Дело в том, что злодей выбросил банковскую карту убитой на улице. Ее нашел мужчина и попытался провести операцию по снятию наличных, поэтому подозрение вначале пало на него. Но позже пришли результаты генетической экспертизы — преступник на месте происшествия случайно оставил перчатку со своими следами. Он уже попадал в поле зрения полицейских за грабеж и кражи».

Оперативники продолжили работать с задержанным и выяснили, что они вместе со своим братом за месяц до убийства совершили изнасилование двух малолетних девочек.

«В апреле 2020 года они гуляли по Ленинскому району Ижевска и познакомились с девочками. С ними пошли в заброшенный дом и стали злоупотреблять спиртным. Когда мужчины опьянели, они совершили изнасилование обеих девушек», — резюмировал источник.

Подозреваемый пытался обеспечить себе с помощью жены алиби, но после того как оно было «разбито» следственным путем, житель Ижевска сознался в предъявленных ему обвинениях.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима. В отношении его брата сейчас идет судебный процесс по изнасилованию.