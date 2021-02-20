Жорин оценил шансы на мирный раздел имущества Петросяна и Степаненко

Москва, 20 февраля. Звездный адвокат Сергей Жорин раскрыл некоторые детали процесса по разделу имущества между юмористом Евгением Петросяном и его бывшей женой, артисткой Еленой Степаненко.

Очередное заседание по данному вопросу состоялось в московском Хамовническом суде 20 февраля. Процесс проходит в закрытом режиме, но Жорин, представляющий интесы Петросяна, смог поговорить с журналистами после слушания. По словам адвоката, его клиент настаивает на разделе по принципу 50 на 50, а сторона Степаненко, вероятно, хочет получить больше.

Жорин также рассказал, что сегодняшнее заседание дает надежды на мирное завершение процесса. Юрист отметил, что обе стороны уже устали от затянувшегося раздела.

«До сегодняшнего дня какого-то конструктивного диалога не было. А сегодняшнее заседание в меня вселило надежду, что, может, какой-то диалог будет», — сообщил адвокат.

Сергей Жорин добавил, что в ближайшее время сторона Петросяна будет уточнять в суде требования по экспертизе имущества, которое делят супруги. Юморист, по словам адвоката, заплатил за оценку из своего кармана, при этом стоимость процедуры составила не один миллион рублей.

Как стало известно ранее, экспертиза имущества Степаненко и Петросяна длилась с мая 2019 года. Для того, чтобы описать их собственность, потребовалось около 500 листов.