Украинский блогер записал восторженное видео о дорогах и качестве топлива в Крыму

Симферополь, 20 февраля. Одесский блогер Андрей Петров записал несколько видео о своем путешествии по крымским городам. Последнее он посвятил возвращению домой по трассе «Феодосия — Джанкой».

Украинец путешествовал на автомобиле по полуострову, ролики с впечатлениями о крымских городах и дорогах он размещал на YouTube. Подписчики канала «Петровы» могли видеть прогулки блогера по Феодосии, Коктебелю, Севастополю, его обзоры местных кафе и цен в супермаркетах.

В последнем видео Петров признался, что «к сожалению, возвращается в Одессу» после отличного отдыха в Крыму. Путь домой проходил в том числе по новой трассе «Феодосия — Джанкой», которой Петров и посвятил восторженную запись в своем блоге. Автомобилист не мог не отметить, как разительно изменилась проезжая часть со времен присоединения полуострова к России.

«Я в полном восторге, очень ждал этой дороги, мы мучались, пробивали колеса....Просто получаешь удовольствие. Очень благодарен всем, кто причастен к строительству дороги», — сказал он.

Блогер вспомнил и о недавней поездке по федеральной трассе «Таврида» до Симферополя. Тогда Петров заметил специальные островки для водителей, на которые «можно заехать перекусить». На островках также была парковка для лиц с ограниченными возможностями и туалеты.

«Вообще трасса шикарная, мы буквально плыли на нашей машине по ней, как на корабле. Также обратил внимание, что нарушителей скоростного режима на «Тавриде» очень мало — играют свою роль камеры», — отметил водитель.

Кроме того, Петров затронул интересующую многих водителей тему расхода топлива на украинских и российских дорогах.

«За все это время, сколько я был в Крыму, хочу показать, насколько уменьшился расход топлива — почти на два литра. Качество топлива в Крыму процентов на 30 лучше, машина действительно едет уверенно, она хочет ехать при нажатии на педаль», — заявил автор блога.

В конце ролика Петров пересек границу с Украиной. Темой его следующего видео, скорее всего, станут подарки, которые он привез домой из Крыма.