Нацполиция Испании установила личности секс-эксплуататоров женщин из России

Мадрид, 20 февраля. Сотрудники полиции задержали 17 участников преступной группировки, которые занимались сексуальной эксплуатацией женщин из России и Польши. Личности злоумышленников установлены.

Среди них — четверо россиян, шестеро украинцев, один белорус, один молдаванин и литовец. Банда сутенеров базировалась в испанских провинциях Валенсия и Аликанта, а также открыла «филиалы» в Великобритании, Украине, Германии, Польши и других странах.

Одна из потерпевших рассказала, что злоумышленники заманивали их в сексуальное рабство под предлогом помощи в трудоустройстве, сообщало Федеральное агентство новостей. На сегодняшний день удалось освободить двух женщин. Расследование уголовного дела продолжается.