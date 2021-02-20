Глава Якутии стал первым из зарегистрировавшихся в Clubhouse губернаторов

Якутск, 20 февраля. Губернатор Якутии Айсен Николаев зарегистрировался в приложении Clubhouse. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что политик стал первым российским губернатором, который зарегистрировался в этой социальной сети.

«Сегодня в 18:30 (по Москве — Прим. ред.) выступаю с визионерской лекцией «Якутск — город будущего». Слушайте в Clubhouse по ссылке», — заявил Николаев.

Clubhouse это новая социальная сеть для голосового общения и конференций в режиме онлайн. За кротчайшие сроки приложение стало популярным, в том числе благодаря основателю компании SpaceX Илону Маску и его трансляциям.

Ранее сообщалось, что Маск вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира. Позади себя он оставил главу компании Amazon Джеффа Безоса.