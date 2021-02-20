Баранец заявил, что терпение РФ в Донбассе может кончиться «снарядами на головы» ВСУ

Обострение ситуации на линии фронта в Донбассе может закончиться очень плохо для Украины. Об этом в интервью ФАН рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

После резких высказываний высших украинских руководителей, сделанных за последние дни, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе значительно обострилась. Кроме того, заявление главы Совета национально безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что солдаты армии Киева на фронте могут открывать огонь, украинские силовики восприняли буквально.

Так, на горловском направлении военнослужащие 35-й бригады ВСУ обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов район поселка шахты им. Гагарина, выпустив по населенному пункту 51 снаряд. По сообщению местных жителей, обстрелов такой интенсивности город не видел уже давно, возможно, с самого 2015 года.

В результате обстрелов со стороны ВСУ один защитник ДНР погиб. Кроме того, ранение получили двое военнослужащих Народной милиции, бойцы были эвакуированы в медицинское учреждение, в настоящий момент им оказана все необходимая медицинская помощь. По данным руководителя бюро телеканала «Россия-1» в Донбассе Андрея Руденко, огневые точки Вооруженных сил Украины, с которых велся огонь по окраинам Горловки, были подавлены.

В Народной милиции ДНР считают, что командование ВСУ прорабатывает вопрос решения конфликта в Донбассе силовым путем. В связи с этим Генштаб Украины направил указания в штаб Операции объединенных сил о подготовке предложений для военного урегулирования ситуации, с учетом применения поставляемых в Украину иностранных образцов вооружения.

«На 26 февраля в штабе ОТГ «Восток» запланирована проработка основных вариантов развития событий в своей зоне ответственности в случае получения приказа из Киева на наступательные действия», — заявили в армии ДНР.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов калибра 82 мм с направления населенного пункта Светлодарск в направлении населенного пункта Лозовое. Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник считает, что украинские силовики получили «тайный приказ стрелять» после заседания СНБО.

Военный эксперт Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей оценил ситуацию на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По его словам, Киев специально обстреливает населенные пункты ДНР и ЛНР, чтобы втянуть в конфликт Российскую Федерацию.

«Я думаю, что обострение ситуации может закончиться очень плохо для Украины — когда по киевским силовикам, которые таким фашистским образом расправляются с гражданским населением, будет нанесен удар не только со стороны ЛНР и ЛНР, но и со стороны России. Чтобы раз и навсегда утихомирить кровавые поползновения со стороны украинских военных. Вы знаете, я рассматриваю обстрел Горловки как очередную провокацию, чтобы заставить РФ вмешаться в ситуацию. Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин открыто признался, что Америка будет помогать Киеву в борьбе с Россией», — сказал собеседник ФАН.

Виктор Баранец считает, что обострение ситуации на линии фронта в Донбассе может очень плохо обернуться для Украины, поскольку терпение Российской Федерации может кончиться «снарядами на головы» ВСУ.

«Я не понимаю, старики, женщины и дети, разорванные украинскими снарядами, — «российские агрессоры»? Это все мирные люди Донбасса, включая жителей многострадальной Горловки. Думаю, что украинцам страшно не терпится ввязать Россию в прямые боевые действия. А когда они будут крепко получать, то позовут на помощь американцев. Им очень хочется вянуть страны Запада в этот конфликт. Им очень важно, как можно сильнее насолить России. Слава богу, что Кремлю и нашему министерству обороны хватает терпения. Но оно может кончиться снарядами на головы украинских силовиков», — резюмировал Виктор Баранец.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил официальную позицию Кремля по поводу военной помощи США Украине. Он отметил, что никакой военной угрозы для Киева не существует, но накачивание военного потенциала Киева лишь раззадоривает тех, кто хочет возобновить боевые действия в Донбассе.