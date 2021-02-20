На белорусском ТВ рассказали о тайной встрече представителей Госдепа

Минск, 20 февраля. Последним трендом на белорусском телевидении стала публикация разговоров белорусских оппозиционеров в закрытых чатах. Сколько всего пришлось услышать телезрителям: здесь и борьба за лидерство между политическими эмигрантами, склоки из-за финансирования Запада, а также разочарование своей родиной.

Но последний «слив» превзошел все предыдущие по необычности. В нем слышен голос бывшего министра культуры Белоруссии Павла Латушко, который сейчас находится в Польше. Он рассказывает соратникам о гарантиях поддержки от Госдепартамента США и осознавая, что запись чата может оказаться в распоряжении белорусского телевидения, ограничивает собственную откровенность.

«Была конструктивная беседа, американцы настроены действовать. Посол это подтвердила. Они сейчас аккумулируют максимальное количество предложений, что необходимо сделать в ближайшее время. И у них нет иллюзий на предмет того, что… Блин, ну тут, понимаете, чаты «слили». Я уже не знаю, что и говорить, честно скажу. В общем, скажу так: полтора часа беседы, очень четкой, структурной и системной. И мы договорились коммуницировать. Там было семь человек из команды Госдепартамента и посольство», – сказал Латушко.

О каких именно иллюзиях идет речь, проговорился скандальный российский политолог Валерий Соловей в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не сомневаюсь, что там весной возобновятся протесты. И отнюдь не менее мощные, чем были в конце лета и начале осени. Может решиться, если они приобретут другой характер. Какой, давайте не будем уточнять во избежание проблем. То, что не делается миром, делается насилием. Протесты могут быть мирными и одновременно насильственными. Мирный протест, чтобы защититься от насилия и реализовать высшую волю народа, имеет право использовать любые инструменты для реализации своей воли. Крови хотелось бы избежать, но мы не знаем, в какую сторону поведет история», — заявил Соловей, сообщает издание «Политнавигатор».

Соловей обрел свою популярность благодаря «прогнозам», основанных, по его словам, на утечках из Кремля. Его пророчества имеют обыкновение не сбываться, что порой заставляет сомневаться в приближенности источников к центрам российской власти.

Удивительно, но иногда заявления Соловья дословно совпадают с речами бывшего члена Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрея Пионтковского, бежавшего в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в Белоруссии.

Но в отличие от Соловья, Пионтковский всегда называет имена своих источников. Большую часть из них занимают конгрессмены и сенаторы от Демократической партии. Получается, что «сливы» Соловья идут из этого же источника – скорее всего через российских информаторов. Публичное признание Соловья в том, что он является членом тайной организации, управляющей миром, в этой связи смотрятся очень комично.