Актер Максим Аверин расплакался в эфире шоу на «России-1» из-за смерти матери

Москва, 20 февраля. Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин не смог сдержать слез в эфире канала «Россия-1». Актер заплакал, вспомнив о смерти матери.

Артист стал гостем шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В студию позвали членов творческого коллектива, работавшего над «Склифосовским».

Максим Аверин сыграл в сериале роль Олега Брагина, благодаря чему стал «главным хирургом страны». Малахов напомнил, что с НИИ Склифосовского у актера связана отдельная история — в институте оперировали мать артиста.

После слов телеведущего Аверин извинился и признался, что ему хочется плакать. Актер также рассказал, как именно он получил страшное известие о смерти матери.

«Я даже помню день... Мы снимали сезон три года назад, я даже знаю кадр, когда мне позвонили и сообщили это. Я вышел на улицу... Я понимал, что стоит группа и ждет. Я вернулся, доснялся и уехал», — поделился артист.

Максим Аверин является частым гостем на шоу разных телеканалов. Такую популярность артиста ранее объяснил критик Сергей Соседов. По мнению эксперта, звезда «Склифосовского» пользуется большой любовью зрителей.