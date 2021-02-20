Песков прокомментировал вопрос о ликвидации мемориала на Большом Москворецком мосту

Москва, 20 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной ликвидации мемориала на Большом Москворецком мосту.

Песков заявил, что ликвидация стихийного мемориала Борису Немцову, убитому в 2015 году, является прерогативой властей столицы.

«Это чистая прерогатива города, поэтому я бы переадресовал этот вопрос моим коллегам в Москве. Это московское управление внутренних дел, поэтому лучше обращаться туда. Я это никак не прокомментирую», — заявил он.

Ранее представитель Кремля прокомментировал вопрос об организаторе убийства Немцова. Песков заметил, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека сказал о том, что знает, кто был заказчиком убийства российского политика. Однако подробнее осветить эту тему Песков не захотел.