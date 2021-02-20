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Жена звезды «Все будет хорошо» решила развестись после госпитализации супруга

Жена звезды «Все будет хорошо» решила развестись после госпитализации супруга

Москва, 20 февраля. Анна Горонок приняла окончательное решение о разрыве отношений с 47-летним Марком Горонком.

Причиной стала сначала измена, а потом — истерика супруга в ресторане. Женщина не чувствует себя виноватой ни в госпитализации супруга, ни в том, что приняла такое решение, пока он больнице. Она объяснила ФАН, почему решила разорвать многолетние отношения.

«Мы встречались [в ресторане] не по моменту торжества (ранее появилась информация, что они праздновали годовщину знакомства. — Прим. ФАН), — рассказала Анна. — Мы после его очередного, скажем так, похождения с его одной из бывших подружек решили встретиться за ужином и обговорить наши дальнейшие действия. Или ставим жирную точку в наших отношениях, или я слышу от него что-то крайне искреннее».

Анна, по ее словам, до последнего боролась за семью, но истерика, устроенная Марком прилюдно в ресторане, переполнила чашу терпения.

«И, может быть, можно что-то сохранить, — продолжила собеседница ФАН. — Я подняла этот вопрос спокойным тоном. Хотелось понять его как мужчину — что же все-таки не так, почему же его все время куда-то тянет? На что человек резко стал кричать на меня, резко вспылил. Люди, которые находились рядом, его не останавливали. Мы все-таки находились в обществе, в ресторане. Ну и, соответственно, вышло то, что вышло. Я ушла». 

Анна ушла из ресторана, а потом ей позвонили и сообщили, что Марку стало плохо и его госпитализируют. Но своего решения Анна не поменяла — она больше не хочет жить с актером.

«Мужчина, который неоднократно уже изменял, гулял… — возмущается супруга Горонка. — Ему 47 лет, у него дочка, а ему все не насладиться этой жизнью. Не остановиться. Я хотела сохранить семью. У меня двое детей, у меня первый ребенок. У меня Лизонька. Причем девочка действительно прекрасная, талантливая, симпатичная. Но человека, к сожалению, ничего не держит. Сразу говорю — я своей вины не чувствую. До этого все моменты с его зависимостями, его больницами — помогала ему только я. За что мне даже спасибо не сказали. Мне говорили, что я не с тем лицом приезжала, не то говорила. Ну, в общем, все говорили».

Анна уверена, что разрыв пойдет ей только на пользу — она сможет спокойно заниматься собой и своими детьми, а не нянчиться с взрослым мужчиной, исполнять его капризы.

«У меня у самой было два нервных срыва, которые действительно подтверждены официально, — уверяет женщина. — Я ходила к невропатологу и терапевту, мне выписывали транквилизаторы. У меня постоянно пульс 130. Меня всю трясет. Все эти обиды. Сейчас я приняла решение с ним расстаться, чтобы сохранить свою психику, чтобы достойно вырастить детей. Заниматься собой и отказаться от человека, который не ценит, не уважает и предает».

Напомним, ранее ФАН рассказал, что ссора с женой спровоцировала гипертонический криз у Марка Горонка. Ранее друг семьи утверждал, что пара праздновала годовщину со дня знакомства.

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