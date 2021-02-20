Михаил Ефремов этапирован в белгородскую колонию

Москва, 20 февраля. Осужденный за ДТП актер Михаил Ефремов этапирован в Белгородскую область, сообщили в столичной Общественной наблюдательной комиссии.

Артиста доставили в Москву для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях на процессе о смертельной аварии на Садовом кольце, виновником которого он стал. Член ОНК Александр Хуруджи, посетивший актера в СИЗО «Водник», сообщил, что он находится в «удручающем» состоянии из-за нового дела.

Двоих свидетелей, выступавших в суде в защиту Михаила Ефремова, проверят на вменяемость в психиатрической клинике, сообщало Федеральное агентство новостей. Во время разговоров со следователями они вели себя неадекватно.