Киев, 20 февраля. Власти Украины не выполняют своих обещаний — они не заботятся о материальном обеспечении военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе.

Бывший заместитель секретаря украинского совбеза, генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Апостроф» посетовал на бедственное материальное положение военнослужащих, воевавших в Донбассе. Он отметил, что общество вообще уже забыло об этих событиях, поскольку с 2017 года на Украине невозможно увидеть ни одного плаката, посвященного войне. И для простых украинцев, и для властей страны, по словам Кривоноса, ее нет вообще, как нет и проблем воевавших солдат.

«У нас военные — нищеброды: как жили без жилья, так и живут, и на непонятных машинах ездят на фронте. Нет поддержки со стороны государства тех, кто его защищает», — возмутился генерал.

Вместо решения реальных проблем военнослужащих на Украине занялись модной темой — правами секс-меньшинств в армии. Федеральное агентство новостей сообщало, что бывший военнослужащий ВСУ Виктор Пилипенко заявил о создании объединения из украинских военных, которые причисляют себя к ЛГБТ-сообществу. Сейчас в организации уже состоят 109 человек.