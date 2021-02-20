Дарья Палей рассказала о реакции мужа на слухи о ее романе с Давой

Москва, 20 февраля. Профессиональная танцовщица Дарья Палей рассказала, как ее муж реагирует на слухи о ее романе с партнером по проекту «Танцы со звездами», рэпером Давой.

С момента появления на шоу Давы, настоящее имя которого Давид Манукян, поклонники стали приписывать ему любовные отношения с Палей. Ситуацию усугубило расставание рэпера с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Фанаты тут же решили, что причиной разрыва могла стать Палей.

На самом деле танцовщица счастлива замужем и вместе с супругом воспитывает дочь. Однако комментарии в соцсетях стали проблемой для пары. И хотя страсть между Давой и Палей демонстрируется лишь на паркете, супруга танцовщицы не могут не волновать слухи.

«Моему мужу, как и любому мужчине, который любит свою жену, конечно, неприятно читать такие вещи», — призналась Палей.

Танцовщица очень признательна супругу за поддержку. По мнению Палей, муж чувствует ее любовь, поэтому старается не обращать внимания на комментарии в Сети. В интервью «Телепрограмме» партнерша Давы отметила, что вообще ее спутник жизни не является ревнивым человеком.

Давид Манукян недавно тоже поделился некоторыми деталями о личной жизни. Рэпер рассказал, какие поступки и качества девушки он никогда не стал бы терпеть.