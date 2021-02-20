Экономисты рассказали, сколько будет стоить доллар в начале весны

Фактором роста курса рубля станут нефтяные котировки, которые, хоть и снизились на этой неделе, но остаются на уровнях января прошлого года. Подробнее — в материале ФАН.

Официальный курс евро на 21 февраля повысился на 11,77 копейки и составил 89,6604 рубля. Курс доллара увеличился на 1,16 копейки и достиг 73,9833 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Краткосрочные риски

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев не ожидает резкого изменения валютного курса до конца зимы. Ключевой момент — это, конечно, цены на нефть. Постепенная нормализация ситуации в Техасе к концу недели вкупе с опасениями по квотам привели к тому, что котировки Brent вернулись ниже 63 долларов за баррель. При этом нефтяной рынок подвержен краткосрочным рискам. Страны ОПЕК+ на заседании в начале марта могут смягчить действующие квоты. Саудовская Аравия может отменить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей.

«Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится ослабить «европейский проект и союз НАТО», а также хочет «подорвать трансатлантическое единство». Байден также обвинил Россию в причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия критически важна для «защиты общей безопасности» США и союзников. Однако вряд ли за этими словами последуют санкции в отношении ОФЗ или что-то другое серьезное. Рынок такие выпады воспринимает как легкую вербальную интервенцию в наш адрес», — пояснил Александр Разуваев.

В принципе, считает эксперт, дешевый рубль устраивает и экспортеров, и министерство финансов. До весны рубль явно останется на своих комфортных позициях. На исходе февраля доллар будет торговаться у отметки 74 рублей, а евро — в пределах 89–90 рублей.

Рубль не изменит позиций

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что на следующей неделе рубль может быть поддержан налоговым периодом, когда компании перечисляют в бюджет НДС и другие налоги. Повышенный спрос на рублевую ликвидность окажет поддержку отечественной валюте, которая может вернуться к отметкам ниже 74 в паре с долларом и меньше 89 в паре с европейской валютой. Сегодня рубль пока демонстрирует небольшое ослабление к мировым валютам.

«Также фактором роста курса рубля станут нефтяные котировки, которые, хоть и снизились на этой неделе, но остаются на уровнях января прошлого года. В начале марта пройдет заседание ОПЕК+, где будет решаться вопрос о квотах на второй квартал 2021 года. Уже известно, что Саудовская Аравия намерена отказаться от сокращения добычи, начиная с апреля. Если подобные заявления прозвучат в последнюю неделю февраля, это может привести к некоторому снижению нефтяных цен и сокращению курса рубля», — пояснил Артем Деев.

Но в целом эксперт ожидает, что рубль кардинально не изменит своих позиций и будет торговаться в диапазоне 73–75 в паре с долларом и на уровне 88–90 в паре с европейской валютой.