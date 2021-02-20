Песков: Россия не видит попыток со стороны Запада наладить отношения с Москвой

Москва, 20 февраля. Россия в последнее время не видит со стороны Запада попыток нормализовать отношения с Москвой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия была и останется заинтересованной в налаживании отношений с США и Евросоюзом, что было бы выгодно всем сторонам, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступления западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы очень многое делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность, точнее говоря, в последнее время мы вообще не видим взаимности», — подчеркнул Песков.

НАТО вынуждает Россию выстраивать стратегию защиты от агрессивных действий Альянса, который наращивает военную инфраструктуру у российских границ.