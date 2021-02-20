Песков прокомментировал введение Киевом санкций против Медведчука

Москва, 20 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) санкции против политика Виктора Медведчука.

Пресс-секретарь российского лидера в ходе брифинга с журналистами выразил обеспокоенность ограничениями в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Власти РФ видят в происходящем нарастающую тенденцию к политической реакции.

«Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине», — заявил Песков и добавил, что Москва озабочена ухудшением социально-экономической обстановки на Украине из-за политики Киева.

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