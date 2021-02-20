Волонтеры из Марий Эл объединят усилия ради более эффективного оказания помощи

Йошкар-Ола, 20 февраля. Волонтерский корпус МарГУ и Волонтерский центр «Единой России» Республики Марий Эл планируют объединить усилия ради улучшения качества оказываемой помощи нуждающимся.

Пандемия коронавируса привела к трудностям в жизни пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, маломобильных граждан и многодетных семей. Наряду с этим возникла повышенная нагрузка на систему здравоохранения.

Волонтеры с самого начала пандемии оказывали помощь нуждающимся. Сейчас Волонтерский корпус МарГУ и Волонтерский центр «Единой России» приняли решение подписать соглашение о совместной работе. Таким образом получится добиться более эффективного оказания помощи, а также появится возможность реализации различных проектов, передает «МедиаПоток».

В Менделеевске тем временем прошла благотворительная акция по бесплатной раздаче горячих обедов нуждающимся горожанам. Администрация города планирует сделать мероприятие еженедельным. Во время акции раздавали горячее питание, чай, крупы и защитные маски.