НАТО вынуждает РФ активизировать действия по защите от агрессивной деятельности Альянса

Москва, 20 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что силы НАТО вынуждают РФ активизировать действия по защите от агрессивной деятельности со стороны Североатлантического альянса.

По словам представителя Кремля, Москва была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений с США и Евросоюзом.

«Мы очень много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявления воли к нормализации отношений», — подчеркнул Песков.

Помимо этого, представитель Кремля отметил, что со стороны Соединенных Штатов и ЕС «в последнее время не видно взаимности».

Ранее Песков прокомментировал новость о подготовке Европой и США новых ограничительных мер в отношении России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».