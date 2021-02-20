Переговоры Путина и Лукашенко будут проходить целый день

Москва, 20 февраля. Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи 22 февраля будет длиться целый день. Эту информацию подтвердили в Кремле.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся в курортном городе Сочи, напомнили в правительстве. Накануне в администрации российского лидера подтвердили информацию, что он встретится с главой республики 22 февраля. Как уточнили в Кремле, переговоры лидеров двух стран будут проходить на протяжении всего дня.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят отношения между Россией и Белоруссией. Об этом ранее рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.