Рубль в феврале испытает валютные курсы на прочность

Москва, 20 февраля. Стоимость рубля в конце текущей торговой недели снижается. На следующей неделе российскую валюту ждут новые испытания, и ее курс может протестировать новую психологическую отметку.

Независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин в беседе с «Российской газетой» заметил, что положение доллара и евро весьма разное. Американская валюта испытывает трудности из-за остающегося нерешенным вопроса по пакету мер помощи экономике в объеме 1,9 трлн долларов, обратил внимание специалист.

По его словам, поддержку евро оказывает успешная вакцинация населения от коронавируса. Кроме того, стимулами роста курса валюты служит довольно прогнозируемая монетарная политика регулятора.

Рост цен на нефть к концу следующей недели должен остановиться, считает Чечулин. Он указал, что Саудовская Аравия заявила о намерении повысить квоту на добычу в ходе ближайшего заседания комитета ОПЕК+. Кроме того, начинает восстанавливаться добыча сырья в Техасе, пострадавшим от аномальных холодов.

По прогнозу эксперта, обменный курс, скорее всего, вернется к уровням 74,17-74,43 рубля за доллар. Не исключено, что евро на следующей неделе получит возможность протестировать отметку в 90 рублей, добавил Чечулин.

Банк России ранее повысил официальные курсы доллара и евро к рублю перед выходными. Изменить оценку иностранных валют регулятора заставила динамика торгов на валютном рынке.