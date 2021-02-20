Кремль обеспокоен ростом агрессии Киева против ЛДНР при поддержке США

Москва, 20 февраля. Вашингтон продолжает оказывать Украине военно-техническую помощь, что, как выразился Дмитрий Песков, провоцирует «горячие головы» в Киеве на агрессию против республик Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил официальную позицию Кремля по поводу военной помощи США Украине. Он отметил, что никакой военной угрозы для Украины не существует, но накачивание ее военного потенциала лишь раззадоривает тех, кто хочет возобновления боевых действий в Донбассе. Песков подчеркнул, что такое развитие событий противоречит всем договоренностям и не способствует европейской стабильности.

Сегодня украинские силовики выпустили более двадцати мин по Горловке. Федеральное агентство новостей сообщило, что военнослужащие ВСУ использовали мины калибром 82 и 120 миллиметров.