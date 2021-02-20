Принцесса Евгения показала фото своего первенца

Лондон, 20 февраля. Член британской королевской семьи принцесса Евгения, которая является внучкой Елизаветы II, показала своего первенца, рожденного от бизнесмена Джека Бруксбэнка.

Фотография принцессы с мужем и их сына появилась на официальной странице королевской семьи в Instagram. Снимок сделала акушерка во время домашнего визита.

«Супруги были тронуты добрыми пожеланиями, которые они получили в связи с рождением своего первого ребенка, и рады поделиться этой первой фотографией всей семьи», — говорится под кадром.

Внучка Елизаветы II вышла замуж за бизнесмена более двух лет назад. Первенец принцессы Евгении появился на свет 9 февраля 2021 года. Мальчика назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк.

Принцесса признавалась, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Внучке Елизаветы II даже пришлось перенести тяжелую операцию, после которой у нее остался большой шрам.