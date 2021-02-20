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Принцесса Евгения показала фото своего первенца

Принцесса Евгения показала фото своего первенца

Лондон, 20 февраля. Член британской королевской семьи принцесса Евгения, которая является внучкой Елизаветы II, показала своего первенца, рожденного от бизнесмена Джека Бруксбэнка.

Фотография принцессы с мужем и их сына появилась на официальной странице королевской семьи в Instagram. Снимок сделала акушерка во время домашнего визита.

«Супруги были тронуты добрыми пожеланиями, которые они получили в связи с рождением своего первого ребенка, и рады поделиться этой первой фотографией всей семьи», — говорится под кадром.

Внучка Елизаветы II вышла замуж за бизнесмена более двух лет назад. Первенец принцессы Евгении появился на свет 9 февраля 2021 года. Мальчика назвали Август Филипп Хоук Бруксбэнк.

Принцесса признавалась, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем. Внучке Елизаветы II даже пришлось перенести тяжелую операцию, после которой у нее остался большой шрам.

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