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Украинский МИД заявил об отсутствии у Кремля «влияния» на Киев

Украинский МИД заявил об отсутствии у Кремля «влияния» на Киев

Киев, 20 февраля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва полностью утратила свое влияние на Киев.

По его словам, теперь Незалежная всецело посвятила себя стремлению в состав Европейского союза и НАТО.

«Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинский МИД обратился к странам Европы с просьбой ввести новые санкции против России из-за ситуации с Крымом. По мнению Кулебы, Кремль жестко «нарушает права» жителей полуострова. Дипломат также заявил, что вынесет крымский вопрос на обсуждение во время заседания Генассамблеи ООН.

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