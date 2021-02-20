Существование излучения Хокинга доказали с помощью лабораторной «черной дыры»

Хайфа, 20 февраля. Ученые из Израильского технологического института Технион создали в лабораторных условиях «черную дыру», чтобы исследовать излучение Хокинга.

Сила гравитации в черных дырах крайне большая, поэтому вырваться из этого пространства не может даже свет. Физик-теоретик Стивен Хокинг выдвинул гипотезу, что черные дыры могут спонтанно испускать небольшое количество света. Такой феномен получил название излучение Хокинга.

Согласно теории физика, явление может быть как спонтанным, так и стационарным. Израильские исследователи для проверки этого факта создали искусственную черную дыру из 800 атомов рубидия. В длину эта область пространства составила около 0,1 миллиметра.

Гравитационное притяжение за внутренним горизонтом оказалось значительно ниже, поэтому там наблюдалось свободное перемещение и отсутствие притяжения к центру черной дыры. Однако выбраться за пределы и направиться к горизонту событий объекты не смогли.

Парижские астрономы тем временем открыли новое скопление маленьких черных дыр. На расстоянии 7,8 тыс. световых лет от Земли ученые смогли наблюдать несколько десятков таких объектов.