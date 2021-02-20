Оглашение приговора Навальному по делу о клевете состоится в 18:00

Москва, 20 февраля. Оглашение приговора блогеру Алексею Навальному по делу о клевете состоится в 18 часов по московскому времени. Судья покинула зал заседания и ушла в совещательную комнату.

Бабушкинский суд Москвы сегодня проводит два заседания по делам блогера Алексея Навального. В 14:00 продолжилось слушание дела о клевете в отношении фронтовика Игната Артеменко.

Летом 2020 года Навальный опубликовал в соцсети пост, в котором подверг критике участников, записавших видео в поддержку поправок к Конституцию, назвав их «продажными холуями». Общественности резко отреагировала на слова основателя ФБК (признан иноагентом в России) и потребовала призвать его к ответственности.

По делу «Ив Роше» Мосгорсуд не стал изменять меру пресечения. С учетом отбытого наказания блогер проведет в колонии общего режима 2,5 года.