Режиссер Виктор Рыжаков рассказал о боли в глазах Мягкова

Москва, 20 февраля. Завершилась церемония прощания со звездой комедии «Служебный роман» Андреем Мягковым. Одним из последних на траурном мероприятии выступил театральный режиссер Виктор Рыжаков.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР проходила в МХТ имени Чехова. Она началась в 10:00 утра по московскому времени. Гроб с телом артиста стоял посреди сцены, на которой он выступал многие годы.

Театральный режиссер Виктор Рыжаков поделился воспоминаниями о давнем знакомстве с Мягковым. Сценарист и педагог Дмитрий Брусникин представил ему артиста 20 лет назад. Это произошло во время беседы режиссера с его коллегой. В этот момент Мягков просто стоял рядом с театралами и удивлялся происходящему.

«В нем присутствовала неизбывная боль, которая была в его глазах», — поделился Рыжаков.

На церемонии прощания с артистом художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач объяснил, почему Мягков не выходил на сцену театра в последние годы.