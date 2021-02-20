Два человека погибли в результате обрушения цеха на фабрике в Норильске

Норильск, 20 февраля. Двое человек остаются в реанимации после обрушения цеха на фабрике в Норильске. Еще троих определили в больничные отделения.

Двое человек до сих пор находятся в зоне обрушения под завалами. Работники спасательных служб до сих пор не сумели их вызволить. В зоне видимости находятся два трупа, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Сейчас в рамках уголовного дела Следственный комитет изымает документы, занимается опросом свидетелей, а также назначает необходимые экспертизы.