Воспитателей детского сада в Новокузнецке отправили счищать снег с крыши

Новокузнецк, 20 февраля. Воспитателей одного из детских садов Новокузнецка Кемеровской области отправили чистить снег с крыши без страховки.

Инцидент произошел 19 февраля в детском саду № 188 Заводского района. Прохожий заметил на крыше дошкольного учреждения трех женщин и мужчину, которые чистили снег лопатами, не имея страховки. По словам автора фотографии, на уборку вышли сами педагоги.

«А это нормально, что с крыши детского сада снег скидывают женщины, и я молчу уже о страховочных поясах или вообще какой-то безопасности», — высказался очевидец.

Как сообщили в детском саду, снег с крыши чистили воспитатели и дворник. Никаких подробностей больше узнать не удалось, пишет «Сибдепо».

ФАН ранее писал, что смоленским чиновникам пришлось взять в руки лопаты и выйти на уборку снега. За сутки в областном центре выпало 25% месячной нормы осадков.