Психолог Абравитова объяснила, почему проблемы со сном пугают нас

Зачастую семья и детский сад могут сформировать у ребенка неправильное отношение ко сну, что станет причиной появления серьезного страха. Об этом в беседе с ФАН рассказал психолог Марианна Абравитова.

Эксперт рассказала, что зачастую люди придают особое значение тому, насколько хорошо у них получается отдохнуть ночью.

«У многих есть страхи, связанные даже с самыми небольшими проблемами со сном. Люди боятся, что если они не выспались, то не смогут работать или вообще сойдут с ума», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова указала конкретную причину, которая, по ее мнению, привела к такому положению дел.

«Вспомните, как в детском садике нас укладывали на дневной сон, следили, чтобы мы лежали в кроватке спокойно. Родители так же часто требуют от детей засыпать вне зависимости от того, хочет того ребенок или нет. Таким образом, еще в детстве формируется неправильное отношение ко сну. Во взрослом же возрасте у многих сохраняется страх того, что если они не поспят, то за этим последует какое-то наказание», — пояснила психолог.

В завершение она подсказала, как следует воспринимать эту часть нашей жизни.

«Ко сну нужно относиться спокойнее. Сегодня ты можешь поспать восемь часов, а завтра только три, и в этом нет ничего страшного. Мы не роботы, у нас есть очень большой запас энергии. Вспомните историю. В военные годы, людям точно было не до четкого режима дня. При этом они не сломались, не сошли с ума. Кстати, многие из тех, кто воевал или работал в тылу, прожили до 90 лет», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова рассказала о том, почему из-за пары бессонных ночей не следует поддаваться панике и приниматься за снотворное.