Двоих лжесвидетелей по делу Ефремова обследуют в психбольнице

Москва, 20 февраля. Двоих свидетелей, выступавших в суде в защиту Михаила Ефремова, проверят на вменяемость в психбольнице.

Александра Кобеца и Андрея Гаева, которые могут оказаться лжесвидетелями по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, отправили в психиатрическую лечебницу. Мужчин проверят на вменяемость из-за неадекватного поведения во время разговоров со следователями.

В суде «очевидцы» происшествия утверждали, что видели актера не за рулем, а на пассажирском месте. Еще один мужчина говорил, что видел, как в машину Ефремова залез неизвестный человек. По его словам, это случилось незадолго до аварии.

Пьяный Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня прошлого года. На Садовом кольце он протаранил фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина умер в больнице.