СК завершил расследование дела против Соболь о вторжении в квартиру

Москва, 20 февраля. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении юриста признанного иноагентом ФБК Любови Соболь, о вторжении в квартиру.

Сотруднику «Фонда борьбы с коррупцией» предъявили обвинение о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. По версии следствия, группа лиц, среди которых была юрист, несколько раз пыталась проникнуть в квартиру к пенсионерке, используя форму сотрудников Роспотребнадзора.

Кроме того, Любовь Соболь ввела в заблуждение курьера, представившись «брошенной женой с маленьким ребенком», сообщало Федеральное агентство новостей. Таким образом она попала в подъезд дома, где жила пожилая женщина.