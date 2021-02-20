Мария Кожевникова обратилась к специалисту из-за проблем со здоровьем сына

Москва, 20 февраля. Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова пожаловалась на проблемы со здоровьем, обнаруженные у ее старшего сына Ивана. Актрисе пришлось обратиться к специалисту.

О ситуации с семилетним ребенком артистка рассказала в своих Instagram Stories. Кожевникова сообщила, что ее сын занимается с нейропсихологом. По словам актрисы можно предположить, что у мальчика выявили синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Если у вас ребенок гиперактивный или тяжело держит внимание, то не стоит списывать это на то, что это просто ребенок», — посоветовала Мария Кожевникова.

Звезда «Универа» отметила, что о проблеме стало известно только сейчас. Скорее всего, причиной стала небольшая гипоксия у ребенка в первом триместре беременности. Артистка полагает, что могла пережить эмоциональный всплеск в этот период или поднять что-то тяжелое. Подводя итог, Кожевникова добавила, что решить проблему со здоровьем Ивана можно с помощью хороших специалистов.

Мария Кожевникова обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым в 2013 году, но брак они так и не зарегистрировали. Пара воспитывает троих сыновей. Недавно актриса рассказала, за что любит своего мужа.