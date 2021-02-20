В Москве началось заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Москва, 20 февраля. Второе заседание по делу основателя признанного иноагентом ФБК Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко началось в Бабушкинском суде.

В этот же день состоялось выездное заседание Московского городского суда, на котором рассматривалась апелляционная жалоба защиты Навального о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В итоге его приговорили к двум годам шести месяцам и двум неделям колонии с учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО «Матросская тишина».

Летом 2020 года Алексей Навальный опубликовал пост, в котором раскритиковал участников видеоролика в поддержку поправок к Конституции, назвав их «продажными холуями». Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Общественность резко отреагировала на высказывание основателя ФБК и потребовала привлечь его к ответственности.