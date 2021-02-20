Попова сообщила о семи выявленных случаях птичьего гриппа у людей на юге России

Москва, 20 февраля. Семь сотрудников птицефабрики на юге России заразились птичьим гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, заболевшие чувствуют себя хорошо. Новый птичий грипп пока не способен передаваться от человека к человеку. Попова добавила, что Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные о заражении людей птичьим гриппом.

Возникновение новой пандемии, связанной с птичьим или свиным гриппом, маловероятно, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что это связано с эффективной работой лабораторий, в которых ведется наблюдение за развитием штаммов этих опасных заболеваний.