Минфин РФ выступил за создание базы секретной отчетности

Москва, 20 февраля. Законопроект о создании единой базы данных секретной отчетности разрабатывается в Министерстве финансов РФ. Мера позволит обеспечить мониторинг бухгалтерии.

Специальная база будет включать в себя сведения о предприятиях, финансовые показатели которых остаются закрытыми из-за санкционного давления со стороны Запада. В реестр могут войти данные 23 юридических лиц, связанных с оборонной промышленностью, финансовыми операциями и энергетикой.

Особые условия позволят обеспечить полноту информации о бухгалтерской отчетности компаний, считают в Минфине РФ. При этом база данных будет обеспечивать безопасность организаций. С 2019 года Правительство России установило перечень сведений, которые могут быть изъяты из публичного доступа в интересах экономической безопасности.

Угрозы новых санкций регулярно испытывают стратегические значимые компании. Власти Евросоюза, США и Украины обсуждают возможность введения новых ограничений. Попытки Запада угрожать России были подвергнуты критике в Крыму.