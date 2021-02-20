Мадуро пригласил нефтяников из США инвестировать в Венесуэлу

Венесуэла, 20 февраля. Президент Николас Мадуро пригласил компании из США инвестировать в добычу нефти в Венесуэле. Он заявил также, что система добычи углеводородов в стране в общем восстановлена, несмотря на санкции со стороны администрации экс-президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал VTV Canal 8.

Venezuela está lista para iniciar una nueva era con inversionistas petroleros de EE.UU.#20Feb https://t.co/6IOCAjHMGb pic.twitter.com/pMqnCuHJr9 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 20, 2021

Мадуро объявил, что готов начать «новую эру» для американских инвестиций в нефтегазовый комплекс страны.

«Я говорю американским инвесторам, что двери Венесуэлы открыты. Я открываю возможности для инвестиций в рамках закона и открываю новую эру между США и Венесуэлой», — сказал глава государства.

В том же выступлении Мадуро заявил о продлении на 12 месяцев действия Декларации о чрезвычайной энергетической ситуации в нефтегазовой отрасли. Продолжит работу комиссия, которую возглавляет юрист и политик Али Родригес Араке. Этот надзорный орган был создан Мадуро в феврале 2020 года для реструктуризации нефтяной промышленности страны и пересмотра прав работников венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Extendí la vigencia de la Declaratoria de Emergencia Energética de la industria de Hidrocarburos del país y la extensión por 12 meses más del trabajo que viene realizando la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque”. Continúen en esta batalla hermanos y hermanas. ¡Cúmplase! pic.twitter.com/4OCoTeYsPC — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 19, 2021

Мадуро осудил блокировку счетов PDVSA в январе 2019 года, введенную по приказу Трампа. Венесуэла «хорошо платит по кредитам» и продолжала бы это делать, если бы не американские санкции, заявил президент. В настоящее время правительство прорабатывает различные финансовые инструменты, которые должны активизировать добычу углеводородов.

#EnVivo ???? | “Ratifico a todos los tenedores de deuda de PDVSA y de la República que estamos listos para reactivar toda la relación el sistema crediticio y tenemos una oferta para honrar los compromisos de Venezuela con el mundo”, manifestó @NicolasMaduro pic.twitter.com/Mmx1vUu8h1 — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) February 19, 2021

Венесуэла рассматривает возможность экспортировать газ в Мексику.

«Я призвал комиссию «Али Родригес Араке» обеспечить выполнение задач системы переработки газа для обеспечения потребностей граждан и промышленности и до заключения соглашений с нашими международными партнерами поставить на первое место экспорт газа в Мексику», — заявил президент Венесуэлы.

Propuse a la Comisión Presidencial “Alí Rodríguez Araque” cumplir la meta del sistema de procesamiento de gas para satisfacer las necesidades de las familias e industrias, y avanzar en los convenios con nuestros socios internacionales, priorizando la exportación de gas a México. pic.twitter.com/rhD3HpyhFV — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 19, 2021

Снижение добычи из-за санкций

Минфин США ввел санкции против PDVSA в январе 2019 года. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон мотивировал это решение тем, что Мадуро и его окружение «не смогут больше присваивать активы венесуэльского народа».

Bloomberg со ссылкой на отчет PDVSA отмечал, что из-за санкций США добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года — 374 тыс. баррелей в сутки. Сокращение добычи затронуло также «дочку» PDVSA — предприятие Petrozamora.

Экономика Венесуэлы основана на экспорте добываемых нефти и газа. Страна занимает первое место в мире по разведанным объемам углеводородов. В результате санкций США, которые блокировали экспорт и усложнили переработку тяжелой нефти в стране, объемы доходов бюджета Венесуэлы сократились до 1% от доходов 2014 года.