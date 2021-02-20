Депутаты Госдумы назвали самые ценные подарки на День защитника Отечества

Ежегодно 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Депутаты Государственной думы в беседе с ФАН перечислили подарки, которые по достоинству оценят мужчины, и поздравили читателей агентства с наступающим праздником.

Важно показать сопричастность

День защитника Отечества для члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного — профессиональный праздник. Депутат окончил Львовское высшее военно-политическое училище и Московскую государственную юридическую академию. Кроме того, он носит звание полковника юстиции запаса.

«Для меня как для депутата критерий подарка следующий: он не должен быть больше суммы, которая установлена российским антикоррупционным законодательством, — трех тысяч рублей. Это важно, чтобы не создавать ни себе, ни другим проблем», — рассказал собеседник ФАН.

По его мнению, подарок на 23 февраля должен содержать какой-либо символ, который связан с вооруженными силами, или ассоциируется с нашим государством. Для женщин это, разумеется, цветы, добавил парламентарий.

«Если говорить конкретнее, то это может быть любой атрибут государственной власти, федеральных служащих. Например, блокнот с символом государства всегда приятно использовать в повседневной деятельности, — считает депутат. — Ветерану боевых действий можно подарить на память паек для солдата».

Анатолий Выборный подчеркнул, что ветеранам, особенно участникам Великой Отечественной войны, также можно подарить пилотку тех времен или солдатский ремень. По его словам, это подарки, которые показывают причастность к советскому прошлому, а также к истории нашего государства.

При выборе подарка следует учитывать интересы и хобби человека, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Никита Березин. В беседе с ФАН он отметил, что сейчас в магазинах представлены подарки на любой вкус. Так, любителю рыбалки можно подарить удочку или рюкзак, а атлету — спортивный инвентарь или костюм.

«Каких-то любимых подарков лично у меня нет, — добавил законодатель. — Мы все-таки чиновники и, как правило, ограничены поздравлениями в виде открыток. Иногда дарят галстуки или ремни».

Парламентарий подчеркнул, что на День защитника Отечества не бывает бесполезных подарков, пригодится любой презент.

«Сейчас очень много шуток про бессмысленные подарки, и многие мужчины сразу называют носки или пену для бритья. Но ведь это одни из самых нужных для мужчины вещей», — заметил Березин.

Лучший подарок — внимание

Что подарить мужчине, каждый может решить индивидуально, учитывая конкретную ситуацию, заметил в разговоре с ФАН член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Считаю, что для самых близких людей подарки выбирать достаточно просто: нужно всего лишь вспомнить их пожелания. Например, возможно, когда проходили мимо бассейна, мужчина мог сказать о том, как хорошо было бы заниматься плаванием. В таком случае можно купить абонемент в бассейн. Такой подарок будет и полезным, и приятным», — сказал он.

Депутат посоветовал не дарить то, что может навредить здоровью человека, например спиртные напитки.

«Для меня самый лучший подарок — это время, проведенное с родными и близкими, — подчеркнул собеседник ФАН. — Потому что оно, действительно, бесценно. От себя хочу поздравить всех читателей с наступающим праздником и пожелать крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и энергии!»

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов признался ФАН, что в День защитника Отечества он будет рад любому вниманию со стороны родных и любимых женщин — жены и дочек.

«Они порой спрашивают: а что папа хочет, чтобы ему подарили? Но у меня точно нет каких-то пожеланий. Есть внутреннее стремление в эти праздничные дни больше уделить внимание нашим ветеранам, людям, которые действительно защищали Родину на полях сражений и в мирное время», — заявил Бессарабов.

Депутат убежден, что 23 февраля обязательно нужно посетить с детьми памятные для истории нашей страны места, возложить цветы к мемориалам.

«В этот день мне хотелось бы пожелать всем здоровья, мирного неба над головой. Берегите и заботьтесь о своих близких и родных», — обратился к читателям агентства Бессарабов.

Особый статус праздника

История праздника 23 февраля началась в далеком 1918 году. Этот день считается днем рождения Рабоче-крестьянской Красной Армии и Рабоче-крестьянского Красного Флота. Впервые свое официальное название праздник обрел в 1922 году — тогда он был назван Днем Красной Армии и Флота.

После Великой Отечественной войны этот праздник приобрел особый статус для всех граждан СССР. В 1946 году праздник переименовали в День Советской Армии и Военно-морского Флота.

Интересно, что статус нерабочего дня праздник получил только в 2002 году, и этот факт сразу закрепили в Трудовом кодексе РФ. С тех пор День защитника Отечества стал «мужским» днем календаря наравне с 8 марта — Международным женским днем.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов призвал в День защитника Отечества отдать дань уважения поколению победителей и возложить цветы к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. В ходе онлайн-встречи президента Владимира Путина с лидерами думских фракций он подчеркнул, что это должно стать символическим ответом общества на попытки разрушить духовный фундамент, на котором стоит Россия.

Парламентарий также рассказал, что в День защитника Отечества «Единая Россия» вместе с депутатами всех уровней, общественными организациями и неравнодушными гражданами проведет патриотическую акцию «Защитим память героев» — возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны.