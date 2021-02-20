Клинцевич оценил заявление об усталости России от «вечных упреков» Запада

Российский политик и военный эксперт, экс-сенатор Франц Клинцевич назвал правильным вывод немецкого политика об усталости РФ от «вечных упреков» Запада. Такое мнение он озвучил в интервью ФАН.

Глава Германо-российского форума, экс-премьер федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил, что Россия устала от неконструктивной политики и двойных стандартов Запада. Кроме того, как добавил немецкий политик, с Москвой постоянно разговаривают с позиции учителя.

«Похоже, Россия просто устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, поскольку, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», — сказал политик.

Немецкий политик привел в пример речь главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме «Потсдамские встречи». Тогда глава внешнеполитического ведомства указал на усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений с ЕС. Тем не менее Лавров добавил, что Москва заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с Берлином. Платцек объяснил, что считает западные ценности и их защиту правильными, но указал, что, по его мнению, представители этих ценностей должны демонстрировать их на деле, а не на словах.

В свою очередь экс-сенатор Франц Клинцевич назвал правильным вывод немецкого политика об усталости РФ от «вечных упреков» западных государств. По его словам, можно только похвалить бывшего премьера федеральной земли Бранденбург Маттиаса Платцека за смелость.

«Я читают, что Маттиас Платцек — красавчик и большой умница. Он сделал правильный аналитический вывод и не побоялся его озвучить. Кроме того, немецкий политик гарантированно обеспечил себе серьезную площадку для диалога на любом уровне с Российской Федерацией. Все из-за того, что в последнее время практически никто из немецких политиков так о России не говорил», — указал собеседник ФАН.

Также Франц Клинцевич отметил, что постепенно иностранные политики начинают объективно смотреть на взаимовыгодные отношения между Российской Федерацией и странами Запада.

«Могу с полной уверенностью сказать, что начинает медленно проявляться объективная политика коллективного Запада по поводу России. Сделан уклон в сторону справедливой и объективной оценки наших взаимоотношений с выраженным прагматизмом, направленным на взаимовыгодность. Еще раз подчеркну, Маттиас Платцек — красавчик», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предложение Вашингтона снять санкции с проекта «Северный поток — 2» при условии сохранения объемов транзита газа через Украину унизительным для немецкой стороны.