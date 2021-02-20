Сергей Лазарев довел фанатов до слез

Российский певец Сергей Лазарев растрогал своих поклонников и заставил плакать. Все дело в клипе к его новой песне «Снег в океане», которая рассказывает о трагично закончившейся любви.

В основу музыкального минифильма, режиссером которого стал Алан Бадоев, легла романтическая история двух влюбленных. Пытаясь воскресить угасшие чувства, пара отправляется в горы, где когда-то в знак своей любви на камне они высекли имена друг друга. Казалось бы, чувства героев заиграли новыми красками, однако восхождение обернулось трагедией — герой Сергея Лазарева срывается в пропасть.

Такого печального исхода не многие ожидали. Зрители и преданные поклонники творчества певца высказали свое мнение на счет клипа в комментариях его Instagram-аккаунта.

«История тяжелая, но расставаться с ней не хочется! Дух захватывает, пронзительная песня. Плачу второй день, спасибо, что вытаскиваете чувства наружу. До сих пор мурашки по коже. Конец клипа неожиданный, аж слезы потекли», — признавались поклонники артиста.

Съемки клипа проходили в Турции. В роли возлюбленной Лазарева выступила модель и блогер Катрин Барк. Как признались сами артисты, работа потребовала от них огромной отдачи и серьезной физической подготовки.

Сергей Лазарев принимает участие в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звездами». Его партнершей стала вице-чемпион России по бальным танцам Екатерина Осипова. Певец признался, что получил несколько травм на съемках шоу «Танцы со звездами».

Ранее продюсер шоу «Танцы со звездами» Сергей Кордо в эксклюзивном интервью ФАН поделился ожиданиями от нового 12-го сезона, премьера которого состоялась 17 января.