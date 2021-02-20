Главу отдела Центральной таможни РФ арестовали за взятку

Москва, 20 февраля. Глава отдела Центральной энергетической таможни РФ подозревается в получении взятки. Фигуранта заключили под стражу.

Об аресте главы отдела Центральной энергетической таможни РФ проинформировала старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская. В отношении руководителя отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

Следователи рассказали, что в ноябре 2019 года ЦЭТ заключил контракт с подрядчиком по капремонту здания в Москве. В январе 2021 года подозреваемый потребовал от компании, занимающейся ремонтом, передать ему 11 миллионов рублей из средств, ранее перечисленных в качестве оплаты по госконтракту. Деньги предназначались для выполненных строительно-монтажных работ.

Злоумышленник также обозначил, что при отказе не примет работы и инициирует расторжение госконтракта. При этом он подчеркнул, что организацию внесут в реестр недобросовестных подрядчиков, если средства не переведутся. Главу ЦЭ поймали с поличным. Он был задержан при передаче первой части средств в размере двух миллионов рублей.

Ранее ФСБ задержала вице-мэра Челябинска по делу о крупной взятке. Его подозревают в получении взятки на сумму 450 тыс. рублей за помощь коммерческой организации при заключении контрактов на поставку оборудования для МФЦ.