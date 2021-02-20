Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу Навального Апелляция отклонена: Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному на реальный. «Берлинский пациент» с учетом отбытого наказания проведет за решеткой 2,5 года. Ранее Симоновский районный суд назначил Навальному три с половиной года колонии общего режима по делу «Ив Роше», однако с учетом домашнего ареста и содержания под стражей «путевка на зону» стала менее продолжительной. Блогер выступал против такого решения, ссылаясь на Европейский суд по правам человека в Страсбурге: тот ведь не усмотрел в действиях Навального состава преступления. Не помогло «скостить срок» и присутствие в Бабушкинском районном суде Москвы иностранных дипломатов. Морально поддержать любимца коллективного Запада прибыли сотрудники посольств Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландов.

Прокуратура начала проверки после обрушения в Норильске Прокуратура после обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики организовала проверки местных отделений Ростехнадзора и трудовой инспекции. Горно-металлургическая компания «Норильский никель» выразила соболезнования близким погибшего в результате этого резонансного ЧП. Минувшей ночью в техническом корпусе рухнула часть галереи. Площадь обрушения внушительная — тысяча квадратных метров. На момент инцидента в помещении находилось восемь человек. Изначально самостоятельно спаслись двое, затем из-под двадцатиметровых завалов из железобетона и кирпича помогли выбраться еще четверым. Один из пострадавших скончался в больнице. Поиски еще двух работников фабрики продолжаются. Разбор завалов осложнили сильный мороз и опасность обрушения конструкций. Возбуждено уголовное дело.

Путин обсудил с Мадуро борьбу с коронавирусом Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По сообщению пресс-службы Кремля, главы государств обсудили борьбу с коронавирусом. Мадуро поблагодарил Путина за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины «Спутник V». Президент латиноамериканской страны не раз называл российскую антиковидную разработку самой безопасной и высказывал намерение привиться вместе со своей супругой «Спутником V». Сын Николаса Мадуро Герра опередил отца, одним из первых в стране сделав «укол здоровья» нашей вакциной. Он заявил, что Венесуэла верит в Россию, в ее медицину и науку».