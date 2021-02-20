ЛГБТ-военных на Украине призвали совершать публичные каминг-ауты

, 20 февраля. Украинские военные с нетрадиционной сексуальной ориентацией создадут собственное ЛГБТ-объединение, заявил экс-военнослужащий ВСУ Виктор Пилипенко.

Пилипенко заявил, что решил привлечь других ЛГБТ-военных к своеобразной акции, в рамках которой они должны сделать публичный каминг-аут или примкнуть к объединению гомосексуалистов.

«Объединяться для борьбы за равные права человека. После меня свои каминг-аут, сделали восемь военнослужащих. Сейчас в нашем объединении 109 участников», – рассказал Пилипенко.

Он также отметил, что в украинском обществе бытует ошибочное мнение об отношении к гомосексуалистам в рядах ВСУ. По его словам, люди считают невозможным присутствие в армии людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но это не так.

«Когда я сделал свой каминг-аут, побратимы, которые были со мной плечо в плечо в боях, они меня не только поддержали, но и начали заступаться за меня. Даже ребята из «Правого сектора»1 (запрещена в РФ) запорожского», – говорит Пилипенко.

Ранее ФАН писал, что на Украине, где половина населения живет за чертой бедности, решили выделить более 10 миллионов гривен на «исследование поведения геев».

1 Организация запрещена на территории РФ.