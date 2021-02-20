Житель Саранска брал взятки ремонтом и мебелью

Саранск, 20 февраля. Житель Мордовии ответит перед судом за получение взятки. Бывший начальник Управления капитального строительства получил услуги от застройщика на сумму более 3,2 млн рублей.

«Данный житель республики получил от представителей ООО «СДС – Управление строительства» за принятие и своевременную оплату выполненных работ по государственным контрактам в сфере строительства, а также непроведение претензионной работы по взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения работ и лоббирование интересов данной коммерческой организации при заключении иных государственных контрактов три взятки», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Представители застройщика обязались произвести работы на земельных участках, которые находились в Лямбирском районе Мордовии. На этом коррупционная история не закончилась. За отзывчивость и дружелюбие руководителя Управления капитального строительства взяткодатели сделали ремонт в квартире его сына, а также купили в это же жилище мебель и собрали ее.

За благоустройство жилья родственника и «доброе» отношение к застройщику мужчине придется отвечать перед судом.

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