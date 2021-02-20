Актриса Юрская вспомнила, как извинялась перед Мягковым за беременность

Москва, 20 февраля. Актриса Дарья Юрская рассказала на церемонии прощания с актером Андреем Мягковым, как ей пришлось просить у него прощения за беременность.

Около 18 лет назад Мягков, по словам артистки, поставил в МХТ имени Чехова спектакль «Ретро» по пьесе драматурга Александра Галина. В постановке играли актеры старшего поколения, а также Юрская и Игорь Верник, считавшиеся тогда молодыми артистами. Работа над спектаклем затянулась, и за это время в жизни актрисы произошли неожиданные изменения.

«Мой персонаж по пьесе не может иметь детей, и на этом строится часть сюжета. И вдруг в середине подготовительного периода я понимаю, что беременна. Это обрывает все мои надежды на участие в спектакле», — рассказала Юрская на церемонии прощания.

Актриса не знала, как сообщить эту новость Мягкову. На момент выхода спектакля она была бы с восьмимесячным животом. Юрская считала, что с ее стороны все это ужасно некрасиво, поэтому она извинялась перед Мягковым, когда наконец набралась смелости и рассказала ему о беременности. Однако реакция актера была неожиданной.

«Его лицо осветилось нечеловеческим и искренним счастьем! «Бог с ним, со спектаклем! Мы вам костюмы сошьем, вы будете толстой героиней — никто ничего не заметит. Да и вообще не в этом дело!» — успокоил актрису Мягков.

В итоге все так и получилось, и Юрская смогла сыграть в спектакле. Затем у нее родился сын Георгий, который впоследствии тоже смотрел эту постановку.

Андрей Мягков ушел из жизни 18 февраля 2021 года. По предварительной версии, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. Рядом с актером до последних дней жизни была его супруга Анастасия Вознесенская, с которой он прожил более 55 лет.