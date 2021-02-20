Глава «Норникеля» назвал причину аварии на Норильской обогатительной фабрике

Норильск, 20 февраля. Авария на обогатительной фабрике произошла из-за грубого нарушения техники безопасности, заявил глава компании «Норникель» Владимир Потанин.

По его словам, руководитель предприятия в Норильске уже отстранен от должности. Кроме того, инцидент в цеху показал необходимость ужесточения мер безопасности, подчеркнул Потанин.

Здание фабрики в Норильске обрушилось, пять человек в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Часть из них находится в реанимации, с ними работают травматологи и анестезилоги из других медицинских учреждений.

Под завалами цеха могут находиться еще шесть человек, сообщало Федеральное агентство новостей. Поиски продолжаются, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Норильская обогатительная фабрика входит в дочернюю компанию «Норникеля» бизнесмена Владимира Потанина — ООО «Медвежий ручей».