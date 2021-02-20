Кубанские спасатели вытащили из снежного плена собаку с переломанной лапой

Краснодар, 20 февраля. Жители поселка Южное в Белореченском районе Краснодарского края вызвали спасателей, увидев в заснеженной яме дрожащую от холода собаку, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Пес был практически обездвижен из-за перелома задней лапы и глубокого снега. Люди нашли его дрожащим и скулящим от холода. Они сразу вызвали спасателей, которые вытащили животное из снежного плена. Пострадавшего поместили на носилки и укрыли брезентом, чтобы он мог побыстрее согреться. Затем его накормили и отнесли к служебному автомобилю. В поездке до ветеринарной клиники собака вела себя спокойно и иногда поглядывала в окно.

«А пока везли, один из спасателей дежурной смены через соцсети отыскал хозяйку пса», — говорится в заявлении.

Хозяйка потерявшегося питомца сразу же приехала за ним в клинику. Оказалось, что пес сбежал три дня назад. Девушка развешивала объявления, но найти своего любимца смогла только сейчас.

В Омске врач городской больницы приютил дворового пса, который проживал на территории медучреждения. Один из посетителей написал жалобу, из-за чего собаку собирались усыпить.